Handelsstreit Trump erhöht Strafzölle auf Importe aus China

China wird zusätzliche Zölle in Höhe von fünf bis zehn Prozent auf US-Waren mit einem Volumen von 75 Milliarden US-Dollar erheben. Das hatte das Handelsministerium in Peking mitgeteilt. Die Zölle sollen in zwei Schritten am 1. September und 15. Dezember angehoben werden. China wird zunächst auf Sojabohnen und Erdölimporte einen Zusatzzoll von fünf Prozent erheben. Im Dezember sollen Autozölle in Höhe von 25 Prozent folgen.