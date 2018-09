Sollten die Brexit-Verhandlungen scheitern, könnte das Reisen in Europa für britische Staatsbürger künftig deutlich schwieriger werden. Das geht aus Dokumenten hervor, die von der Regierung in London veröffentlicht wurden.

Die spricht viel dafür, dass sich London und Brüssel nicht mehr fristgerecht einigen werden: Die Regierung von Premierministerin Theresa May kündigte am Donnerstag an, ihre Vorbereitungen für einen harten Brexit zu beschleunigen. Primäres Ziel bleibe jedoch, ein Austrittsabkommen auf Basis britischer Vorschläge zu erarbeiten.