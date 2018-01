Deutschland muss am Dienstag der EU-Kommission erklären, wie es zukünftig die EU-Standards für saubere Luft einhalten will. Umweltministerin Barbara Hendricks reist deshalb nach Brüssel und nimmt an einem Krisengespräch der Kommission mit acht anderen Ländern teil. Neben Deutschland sind Frankreich, Spanien, Italien, Großbritannien, Rumänien, Ungarn, Tschechien und die Slowakei betroffen.