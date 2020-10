Ärztekammer-Präsident Erik Bodendieck teilt schriftlich mit: "Viele Kliniken in Sachsen sind sehr froh über die Unterstützung durch ausländische Ärzte, da sonst manche Stationen nur eingeschränkt arbeiten könnten oder geschlossen werden müssten. Aber in der aktuellen Situation könnte ich es sehr gut verstehen, wenn tschechische Ärzte ihre Landsleute unterstützen möchten."

Verständnis ist auch die erste Reaktion von Michael Junge. Er ist der Vorsitzende des Sächsischen Pflegerates. Er spricht sich für europäische Solidarität aus. In Anbetracht des aktuellen Infektionsgeschehens in Sachsen hält er Hilfe für die Tschechen für möglich: "Letztendlich bin ich sehr dafür, dass man damit sachlich umgeht und guckt: Was kann man da ermöglichen? Ich bin ganz sicher, dass die Kolleginnen und Kollegen in Tschechien das nicht machen würden, wenn die Situation nicht extrem angespannt ist."