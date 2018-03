In Syrien ist die erste Hilfslieferung für die belagerte Region Ost-Ghouta vorzeitig abgebrochen worden. Wie die Vereinten Nationen und das Internationale Rote Kreuz mitteilten, wurde der Konvoi anhaltend beschossen. Deshalb hätten nicht alle 46 Laster entladen werden können. Zehn Lkw seien erst gar nicht geöffnet worden.

Der Konvoi sollte dringend benötigte Lebensmittel und Arzneimittel in die belagerte Region bringen. Einen Teil der Ladung hatte die syrische Regierung allerdings nicht durchgelassen. Der Transport wurde erst möglich, nachdem Russland vergangene Woche eine Feuerpause beschlossen hatte. Täglich sollten für fünf Stunden alle Kampfhandlungen eingestellt werden. Die syrische Armee hält sich jedoch kaum daran. Am Montag beschoss die syrische Luftwaffe erneut Ziele in Ost-Ghouta.

Erneut Klagen über Atembeschwerden

Nach den Angriffen sollen Menschen in dem Gebiet über Atembeschwerden geklagt haben. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte gab die Zahl der Opfer mit 18 an. Die in Großbritannien ansässige Beobachtungsstelle steht der syrischen Opposition nah und bezieht ihre Informationen von Kämpfern vor Ort. Die Angaben lassen sich kaum überprüfen.

Rebellen haben wiederholt der syrischen Armee den Einsatz von Giftgas vorgeworfen. Zuletzt hatte es in Ost-Ghouta am 25. Februar 14 Fälle von Atemnot gegeben. Die syrische Regierung weist die Vorwürfe zurück. Russland wiederum beschuldigt die Rebellen, selbst Giftgas herzustellen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Moskau bietet Rebellen sicheren Abzug

Inzwischen hat Russland allen Rebellen in Ost-Ghouta einen sicheren Abzug für sie selbst und ihre Familien angeboten. Das Verteidigungsministerium in Moskau kündigte an, für einen sicheren Korridor zu sorgen, sollten die Kämpfer das Angebot annehmen. Russland garantiere allen, die aufgäben, Immunität vor Strafverfolgung.