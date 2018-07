Nach den Hafenschließungen Italiens und Maltas unterstützt der Gipfel Pläne, "schnell" Aufnahmezentren außerhalb der EU für im Mittelmeer gerettete Flüchtlinge zu prüfen. Diese "regionalen Ausschiffungsplattformen" in Drittstaaten sollen "in enger Zusammenarbeit" mit dem UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR und der Internationalen Organisation für Migration (IOM) entstehen, um internationale Standards sicherzustellen. Bisher hat sich aber kein Land in Nordafrika bereit erklärt, solche Lager zu beherbergen.

Libyen ist das Hauptdurchgangsland für Flüchtlinge auf dem Weg nach Italien. Seit Jahren unterstützt die EU den Aufbau der Küstenwache des Landes: Sie soll die Flüchtlinge in Libyens Gewässern retten und an Land zurückbringen. Diese Hilfe soll nun weiter verstärkt werden. Das Vorgehen gegen von Libyen aus operierende Schleuser soll "weiter intensiviert werden".

Italien und Malta kritisieren seit Jahren Hilfsorganisationen, die mit ihren Schiffen Flüchtlinge vor Libyen aufnehmen. Sie werfen ihnen vor, das Geschäft der Schlepperbanden zu erleichtern. Jüngst sperrten beide Länder ihre Häfen für solche Boote. "Alle im Mittelmeer verkehrenden Schiffe müssen geltendes Recht befolgen und dürfen die Einsätze der libyschen Küstenwache nicht stören", heißt es nun in der Gipfelerklärung. Malta sieht dies als klare Rechtfertigung seiner Position.

Die "unterstützende Rolle" der Grenz- und Küstenschutzbehörde Frontex soll auch bei Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber "weiter gestärkt werden". Insgesamt wird "eine Aufstockung der Mittel" für die Behörde und ein "erweitertes Mandat" genannt. Konkrete Zahlen und Details fehlen aber. Die EU-Kommission hat einen Ausbau von derzeit etwa 1.000 auf 10.000 Beamte vorgeschlagen - allerdings erst ab 2021. Die Verstärkung soll nun schneller gehen. Merkel nannte einen Termin bis 2020.

Sie erzwang das Hauptankunftsland Italien, das sich von den EU-Partnern seit Jahren im Stich gelassen fühlt. Aus Seenot gerettete Migranten sollen nun auch in von anderen EU-Mitgliedstaaten freiwillig eingerichtete "kontrollierte Zentren" gebracht werden. Asylberechtigte könnten von dort aus auf andere EU-Länder verteilt werden - aber auch hier nur, wenn diese freiwillig zustimmen. Viele Länder winkten bereits ab, Merkel schließt eine Beteiligung aber nicht aus.

Angesichts deutlich gestiegener Ankunftszahlen in Spanien will die EU ihre Anstrengungen in Herkunfts- und Transitländern und insbesondere Marokko verstärken. Bei der Route über Griechenland mahnen die Staats- und Regierungschefs "zusätzliche Anstrengungen" an, das EU-Türkei-Abkommen von 2016 umzusetzen. Sie sagten Ankara gleichzeitig die Auszahlung von weiteren drei Milliarden Euro zur Versorgung der 3,5 Millionen Syrien-Flüchtlinge in der Türkei zu.

Zur Bekämpfung von Fluchtursachen wird der EU-Treuhandfonds für Afrika mit weiteren 500 Millionen Euro ausgestattet. "Wir müssen das Ausmaß und die Qualität unserer Zusammenarbeit mit Afrika auf eine neue Ebene bringen", fordern die Staats- und Regierungschefs. Neben erhöhter Entwicklungshilfe wollen sie auch "eine substanzielle Erhöhung privater Investitionen".

"Viele Fortschritte" gibt es laut Gipfel bei der Asylreform. Denn vereinbart sind etwa bereits Beschränkungen von Versorgungsleistungen für Asylbewerber, Sanktionen beim Weiterzug in andere EU-Länder und die verbesserte Erfassung in der Fingerabdruck-Datenbank Eurodac. Nun sei auch ein "Konsens" bei der Reform der Dublin-Verordnung nötig, hieß es. Nach ihr müssen Asylanträge bisher im Erstankunftsland bearbeitet werden. Pläne für die Umverteilung von Flüchtlingen in andere EU-Staaten blockieren osteuropäische Länder aber seit Jahren.