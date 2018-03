Hintergrund Der Europäische Haftbefehl

In einem sogenannten Rahmenbeschluss - Grundlage des Europäischen Haftbefehls - werden 32 Delikte aufgeführt. Bei denen muss die Auslieferung sogar dann erfolgen, wenn die Tat in dem Staat, der ausliefern soll, gar nicht strafbar ist.

Ein Europäischer Haftbefehl, den die Justiz eines EU-Landes ausgestellt hat, gilt in der gesamten Europäischen Union. Etwas vereinfacht gesagt, macht es für die deutsche Polizei also erst mal keinen Unterschied, ob ihr ein deutscher Haftbefehl vorliegt oder ein europäischer. Sie setzt den Gesuchten erst einmal fest - wenn sie es denn kann, wenn sie also weiß, wo er sich aufhält.



Der Europäische Haftbefehl verpflichtet die EU-Mitglieder, auch eigene Staatsbürger und Menschen mit Wohnort im Land an andere EU-Länder auszuliefern. Sie können aber darauf bestehen, dass sie die bei einer Verurteilung verhängten Strafen selbst vollstrecken.