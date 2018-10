Hintergrund Friedensnobelpreisträger werden Erwartungen nicht immer gerecht

Er ist der einzige Nobelpreis, der nicht in Stockholm, sondern in Oslo vergeben wird – und noch viel mehr macht ihn besonders: Der Friedensnobelpreis ist eine historische Auszeichnung für jeden einzelnen Preisträger. Die hohen Erwartungen, die es an die Geehrten gibt, werden jedoch nicht immer erfüllt – und die Entscheidungen waren häufig umstritten.