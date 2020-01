Welche Rolle spielt der Iran heute in der Region Naher/Mittlerer Osten?

Ich würde den Iran jetzt als eine Regionalmacht bezeichnen - nicht die einzige, aber eine sehr starke. Diese Funktion einer Regionalmacht hatten sie schon seit Jahrhunderten ausgeübt. Jetzt ist es natürlich ungemein schwieriger, aus iranischer Sicht, diese Rolle auch weiterhin einzunehmen, da im Umfeld andere Staaten und Bewegungen jetzt an Einfluss gewonnen haben und von außerhalb auch riesige Interventionen durchgeführt wurden, die den Status als Regionalmacht wieder einschränken werden.

Worum geht es dem Iran, wenn er Einfluss ausübt auf andere Länder? Auf welche Länder übt er Einfluss aus und mit welchem Ziel?

Mein Verständnis der iranischen Außenpolitik geht dahin, dass sie sich zurzeit im Überlebensmodus befinden. Und so sollte halt die wichtigste Direktive sein, wie kann man dafür sorgen, dass das Land nicht angegriffen wird, dass das Land trotzdem weiter blüht und aufgebaut werden kann. Im Angesicht dessen, dass in Afghanistan die Koalitionstruppen stehen, dass im Irak ausländische Truppen stehen, dass auf der anderen Seite vom Golf feindliche Regime und Länder operieren. Das Land ist ja sozusagen umgeben von Feinden und dass der Iran natürlich auch Maßnahmen ergreift, die nicht als friedlich oder nicht als entsprechend der Menschenrechte oder entsprechende internationaler Vereinbarungen gelten, das muss man auch bestätigen. Aber ich sehe das so, dass der Kampf den Iranern aufgezwängt wird und dass sie sich wehren und sich demzufolge auch in einer Opferrolle sehen.

Und der Kampf wird ihnen aufgedrängt von den Akteuren in der Region oder von denen, die sich von außen dort einmischen?

Die, die sich von außen dort einmischen, benutzen Akteure in der Region, um ihre Ziele durchzusetzen. Wenn örtliche oder regionale Politiker dazu angestachelt werden, auf der anderen Seite der Grenze Maßnahmen zu ergreifen, zu kämpfen oder Einfluss zu gewinnen, meistens noch durch Einflüsse von ganz außen, dann vergiftet sich die Atmosphäre dort. Und es ist tragisch zu nennen, wie der Konflikt in der größeren Regionen um den Iran jetzt in anderen Ländern auf dem Rücken von anderen Bevölkerungen ausgetragen wird. Ich spreche jetzt hier die Situation im Irak an.

Jetzt hat der Iran nicht nur Feinde, es gibt durchaus auch Verbündete. Russland ist so einer. Wie wichtig ist Russland für den Iran?

Im Überlebenskampf ist der überlebenswichtig. Wenn jetzt nicht das große Gewicht Russlands, Putins und dieses Blocks hinter dem Iran stehen würde, dann glaube ich, dass bestimmte Kräfte im Westen noch mehr getan hätten, um einen Regimewechsel im Iran zu provozieren.

Die USA streben einen Regimewechsel im Iran an und hoffen, dass die Islamische Republik zusammenbricht und etwas anderes nachkommt. Inwieweit könnte das kritisch sein für die politische Balance in der Region? Man hat es ja im Irak gesehen, nachdem Saddam Hussein weg war, hat es auch keine positiven Folgen gehabt. Wie wichtig ist der Iran, so wie er jetzt ist, als Stabilitätsfaktor in der Region?

Wenn es das große Ziel ist, einen stabilen Nahen Osten zu haben, dann ist eine Politik des Regimewechsels nicht sehr hilfreich. Wenn man aber andere Prioritäten setzen will, wenn man vielleicht mehr Demokratie oder mehr wirtschaftliche Beziehungen in der Region erzielen will, dann braucht man ebenfalls Partner. Um ein System auszuhebeln, das schon so lange an der Macht ist, das so viel durchgemacht hat, dass so viele Sanktionen, so viele Kriege durchgestanden hat, bedarf es eines enorm großen Aufwands. Ich glaube nicht, dass das nur militärisch sein kann.

Ich bin auch kein großer Freund von Spekulationen. Jedes Mal haben das die Experten falsch vorhergesagt. Was wird nun im Irak, wenn Saddam Hussein nicht mehr da ist? Das wusste auch keiner so richtig. Ich glaube deswegen nicht, dass es in absehbarer Zeit zu einem radikalen Kurswechsel kommen wird. Aber wenn man eben diese Frage dann doch mal weiter denkt, wo das hinführen kann: Der Iran hat eine lange politische Tradition als Staat, als Imperium über Jahrhunderte. Es wird immer eine starke politische Kraft geben, die sich von Teheran aus in der Region als wichtiger Partner in der Region etablieren wird. Ob das nun diese Regierung der Islamischen Republik ist oder eine säkulare, das kann ich nicht sagen.

Schauen wir mit unseren Vorstellungen von Demokratie manchmal falsch auf solche Länder?