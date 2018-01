Hintergrund Die kurdische Volksverteidigungseinheit YPG

Die kurdische Volksverteidigungseinheit YPG ist der bewaffnete Arm der syrisch-kurdischen Partei der Demokratischen Union (PYD). Die PYD wurde 2003 als syrischer Ableger der türkischen PKK gegründet. Inzwischen ist allerdings umstritten, ob die PYD noch dieselbe Organisation ist. Sie betont heute ihre Eigenständigkeit und auch Experten bezweifeln, dass sie täglich Befehle von der PKK-Führung erhält. Vielmehr habe sie ihre eigene Agenda und Prioritäten.



Allerdings gibt es auf personeller wie auf ideologischer Ebene unbestreitbar weiter enge Verbindungen. Viele PYD-Mitglieder machen selbst keinen Hehl aus ihrer Nähe zur PKK. So hängten sie nach der Eroberung der IS-Hochburg Raka Bilder des inhaftierten PKK-Führers Abdullah Öcalan auf. Auch in vielen PYD-Büros finden sich Fotos Öcalans. Zudem sollen PKK-Kämpfer eine zentrale Rolle in der YPG spielen.



Die von den USA mit Waffen und Luftangriffen unterstützte PYD kontrolliert inzwischen große Teile Nordsyriens. Seit Beginn des syrischen Bürgerkriegs hat sie bereits weitgehende Autonomie im Norden des Landes erlangt. Die syrische Regierung duldet diese Autonomie-Bestrebungen, weil die PYD ihren Einfluss auf die syrischen Kurden nutzte, um deren Beteiligung am Aufstand gegen Assad zu verhindern.