Nach den Massenprotesten hat die Regierung in Hongkong Pläne für ein umstrittenes Auslieferungsgesetz auf Eis gelegt. Das kündigte Regierungschefin Carrie Lam am Sonnabend bei einer Pressekonferenz an.

Der Entscheidung waren massive Proteste vorangegangen. So waren am vorigen Wochenende Hunderttausende Hongkonger gegen das geplante Gesetz auf die Straße gegangen. Am Mittwoch blockierten Zehntausende in der Stadt die Hauptverkehrsstraßen und das Regierungsviertel. Beobachtern zufolge waren es die größten Proteste seit 30 Jahren. Damals hatten rund 240.000 Hongkonger gegen das Massaker auf dem Tiananmen-Platz in Peking demonstriert.