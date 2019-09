Die Börse in Hongkong will den Handelsplatz London Stock Exchange (LSE) kaufen. Wie die LSE mitteilte, hat der Börsenbetreiber "Hong Kong Exchanges and Clearing Limited" 31,6 Milliarden Pfund geboten, umgerechnet 36 Milliarden Euro. Die Papiere der Londoner Börse schnellten nach der Mitteilung zeitweise um 16,4 Prozent nach oben.