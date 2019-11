Das demokratische Lager hat bei den Bezirksratswahlen in Hongkong durch einen klaren Sieg die Rückendeckung der Bevölkerung erhalten. Die in Hongkong publizierte Zeitung "South China Morning Post" meldete am Montag, dass während der noch laufenden Auszählung in den in 18 Stadtbezirken schon deutlich mehr als die Hälfte der 452 Sitze im Bezirksrat auf demokratische Kandidaten entfallen seien.