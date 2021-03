Die Abgeordneten des Chinesischen Volkskongresses haben für die umstrittene Wahlrechtsreform in Hongkong gestimmt. Das Parlament des bevölkerungsreichsten Landes der Welt nahm den Beschluss am Donnerstag auf der Abschlusssitzung seiner Jahrestagung in Peking mit 2.895 Ja-Stimmen an. Es gab keine Nein-Stimmen und nur eine Enthaltung.



Die nicht frei gewählte "Chinesische Politische Konsultativkonferenz des Volkes" hat in seiner Geschichte noch nie eine Vorlage der Regierung abgelehnt.

Weiterer Schlag gegen Hongkongs Freiheit

Nach dem Erlass des umstrittenen Sicherheitsgesetzes im vergangenen Jahr ist die Wahlreform ein weiterer Schlag für das freiheitliche System in Hongkong. Durch die Reform soll sichergestellt werden, dass die chinesische Sonderverwaltungsregion "von Patrioten regiert" wird. Als "Patrioten" gelten aus Sicht der Pekinger Führung nur Politiker, die der Linie der Kommunistischen Partei folgen.

Peking sichert sich noch mehr Einfluss

Die demokratischen Institutionen in der Sonderverwaltungszone Hongkong werden durch den Beschluss weiter beschränkt, die Demokratie-Bewegung noch stärker zurückgedrängt.



Letztlich sichert sich Peking noch mehr Einfluss auf die Besetzung der Regierungsspitze in Hongkong. So soll ein sogenannter Überprüfungsausschuss die Kandidaten sowohl für das Parlament als auch für den Wahlausschuss des Regierungschefs künftig auf ihre Tauglichkeit prüfen.

Parlament wird vergrößert

Pekings Einfluss in Hongkong wird durch die Wahlreform weiter gefestigt. Bildrechte: dpa Laut dem aktuellen Beschluss des Volkskongresses, den die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua veröffentlichte, werden Größe und Zusammensetzung des Hongkonger Parlaments neu zugeschnitten. So soll die Zahl der Abgeordneten von derzeit 70 auf 90 angehoben werden. Das Komitee zur Wahl des Hongkonger Regierungschefs wird von bisher 1.200 auf 1.500 Mitglieder vergrößert.



Außerdem sollen künftig auch Hongkonger Abgeordnete des Volkskongresses in dem Komitee vertreten sein, womit das ohnehin schon dominante Pro-Peking-Lager noch mehr an Einfluss gewinnen dürfte.

Peking missachtet Übergabevertrag mit Großbritannien