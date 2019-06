Nach heftigen Protesten hat das Parlament in Hongkong die zweite Lesung des Gesetzentwurfs zu Auslieferungen an China abgesagt. Der Präsident des Legislativrates erklärte, der Termin werde bis auf weiteres verschoben. Ursprünglich war die Abstimmung für Donnerstag kommender Woche geplant. Ob dies nun noch einzuhalten ist, blieb zunächst offen.

Das umstrittene Gesetz würde es den Behörden in Hongkong erlauben, von der chinesischen Justiz verdächtigte Personen an die kommunistische Volksrepublik auszuliefern. Regierungschefin Carrie Lam könnte das Gesetz von der Peking-treuen Mehrheit im nicht frei gewählten Legislativrat absegnen lassen. Sie selbst sprach von einer Notwendigkeit, um "Schlupflöcher" zu schließen.

Bereits am Sonntag hatten hunderttausende Menschen in Hongkong zunächst friedlich gegen das geplante Gesetz protestiert.

Bereits am Sonntag hatten hunderttausende Menschen in Hongkong zunächst friedlich gegen das geplante Gesetz protestiert.

Bereits am Sonntag hatten hunderttausende Menschen in Hongkong zunächst friedlich gegen das geplante Gesetz protestiert. Bildrechte: dpa

Zudem könne das Auslieferungsgesetz auch Ausländer betreffen, warnte Jerome Alan Cohen - der Professor für Rechtswissenschaft an der New York University School of Law ist auf Chinesisches Recht spezialisiert.

Bereits am Sonntag hatten nach unterschiedlichen Angaben rund 240.000 bis eine Million Menschen gegen künftige mögliche Auslieferungen an China protestiert. Insgesamt zählt das autonom regierte Territorium Hongkong etwa sieben Millionen Einwohner. Im Gegensatz zu den Menschen in der Volksrepublik haben die Hongkonger unter anderem das Recht auf freie Meinungsäußerung sowie Presse- und Versammlungsfreiheit. Peking versucht aber zunehmend, seinen Einfluss in Hongkong auszuweiten.