In Hongkong demonstrieren seit fast vier Monaten Bürger auf der Straße - so auch an diesem Wochenende. Wie Agenturen berichten, haben Zehntausende trotz eines polizeilichen Demonstrationsverbotes friedlich demonstriert. Sie waren dem Aufruf der Organisation "Civil Human Rights Front" gefolgt, die bereits Märsche mit bis zu mehr als einer Million Teilnehmer organisiert hatte.