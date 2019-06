Hunderttausende Menschen haben in Hongkong gegen ein geplantes Gesetz demonstriert. Nach Angaben der Veranstalter beteiligten sich rund eine Millionen Menschen an den Protesten. Das wäre jeder siebte Einwohner der Stadt und die größte Demonstration seit 30 Jahren – damals protestierten die Hongkonger gegen das Massaker auf dem Tiananmen-Platz in Peking.