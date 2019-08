Am 24. August kam es bei chinakritischen Protesten in Hongkong erneut zu Zusammenstößen mit den Sicherheitskräften.

Bei erneuten Ausschreitungen in Hongkong hat die Polizei 29 Demonstranten festgenommen. Die Zahl wurde am Sonntag mitgeteilt, nachdem es am Abend zuvor bei einem Protestmarsch zu Zusammenstößen gekommen war.