Die Polizei in Hongkong hat Tränengas gegen regierungskritische Demonstranten eingesetzt, die trotz eines Verbots am Samstag wieder zu Tausenden auf die Straßen gezogen sind.

In Hongkong ist die Polizei gegen Tausende Menschen vorgegangen, die sich zu einer verbotenen Kundgebung versammelt haben. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie die Beamten Tränengas einsetzten. Einige Demonstrierende warfen Gegenstände auf Polizisten und beschädigten einen Polizeiwagen.

Der Protest richtete sich gegen die Regierung und einen Angriff von Schlägertrupps vor wenigen Tagen. Die Demonstranten waren zumeist schwarz gekleidet. Sie liefen durch den Stadtteil, in dem am vergangenen Wochenende Demonstranten von Schlägern mit Eisenstangen und Stöcken angegriffen wurden. Bei den Schlägern handelte es sich mutmaßlich um Mitglieder der chinesischen Mafia, die sogenannten Triaden. 45 Menschen wurden verletzt. Der Polizei werfen die Demonstranten vor, sie nicht beschützt zu haben.

Protest in Hongkong Bildrechte: dpa

In Hongkong gibt es seit Wochen Proteste. Zu Beginn hatten sie sich um ein geplantes Auslieferungsgesetz gedreht. Die Abstimmung über das Gesetzesvorhaben, das erstmals Auslieferungen an Festland-China ermöglicht hätte, wurde zwar von Hongkongs Regierungschefin Lam ausgesetzt, die Demonstrationen halten jedoch an.