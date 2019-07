Zuletzt hatten am Sonntag wieder Zehntausende Hongkonger gegen die Neuregelung und die Regierung demonstriert. Das Gesetz hätte es Hongkongs Behörden ermöglicht, von der chinesischen Justiz verdächtigte Personen an die Volksrepublik auszuliefern. Kritiker warnen jedoch, dass Chinas Justiz so auch der politischen Verfolgung in Hongkong ansässiger Regierungskritiker dienen könne. Bisher ist das wegen des Hongkonger Sonderstatus innerhalb Chinas nicht möglich.