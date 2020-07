Außerdem können Agenten aus Festlandschina Ermittlungen gegen Menschen in Hongkong einleiten. Das Oberste Gericht Chinas kann "komplizierte Fälle", in denen es beispielsweise um ausländische Einmischung geht, an eine Staatsanwaltschaft und ein Gericht in der Volksrepublik anweisen. Damit werden Verdächtige ausgeliefert und der Strafverfolgung in China ausgesetzt. Das nun in Kraft getretene Gesetz geht damit noch über die bereits von Kritikern befürchteten Bestimmungen hinaus. Möglich sind sogar lebenslange Strafen. Gegen vergleichbare Möglichkeiten hatte es im vergangenen Jahr massive Proteste in Hongkong gegeben.