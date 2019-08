Bei erneuten Protesten ist es in Hongkong zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und Demonstranten gekommen. Aus den Reihen der Demonstranten wurden Steine und auch einige Brandsätze ich Richtung der Sicherheitskräfte geschleudert. Die Polizei setzte Tränengas und Wasserwerfer ein. Zuvor hatte es Berichte über eine versuchte Stürmung des Parlaments in Hongkong gegeben. Die U-Bahn stellte wegen der Proteste teilweise den Betrieb ein.



Seit fast drei Monaten kommt es in Hongkong immer wieder zu Protesten gegen die Regierung. Ausgelöst wurden waren sie durch ein Gesetz zur Auslieferung an China. Inzwischen geht es aber auch allgemein um politische Freiheiten in der ehemaligen englischen Kolonie.