Seit 2016 kamen kaum noch Flüchtlinge von der Türkei aus auf den griechischen Inseln an. Doch in diesem Jahr steigen die Zahlen wieder. Am Donnerstag gab es die größte Massenankunft auf der Insel Lesbos seit Langem. Das Flüchtlingslager dort ist heillos überfüllt, 1.000 Migranten müssen aufs Festland verlegt werden. Neben der ungelösten Frage zum Umgang mit Flüchtlingen im Mittelmeer vor der libyschen Küste droht der EU ein neues Problem.