In Russland sind bei landesweiten Protesten mehr als 1.000 Menschen festgenommen worden. Anlass für die Demonstrationen waren Regionalwahlen. Das Bürgerrechtsportal OVD-Info teilte mit, allein in St. Petersburg seien mehr als 450 Menschen in Gewahrsam genommen worden. In Jekaterinburg am Ural seien 130 Demonstranten festgesetzt worden. Insgesamt würden Festnahmen aus mehr als 30 Städten gemeldet. Die Zahlen könnten noch steigen.