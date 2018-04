Protest gegen die Todesstrafe in Berlin. (Archivbild) Bildrechte: dpa

Die meisten Hinrichtungen gab es dem Report zufolge im Iran, gefolgt von Saudi-Arabien, dem Irak und Pakistan. Die meisten Todesurteile wurden in Nigeria gefällt, gefolgt von Ägypten und Bangladesch.



In der Statistik fehlt allerdings wie in den Vorjahren China. Das bevölkerungsreichste Land der Welt macht zur Zahl der Hinrichtungen und Todesurteile keine öffentlichen Angaben und hütet die Zahlen wie ein Staatsgeheimnis. Amnesty geht davon aus, dass es in dem Land jedes Jahr tausende Urteile und Exekutionen gibt. Dadurch würden sich die weltweiten Zahlen vervielfachen.