Hunderte teils mit selbstgebauten Waffen ausgerüstete Migranten haben am Donnerstagmorgen die spanische Nordafrika-Exklave Ceuta gestürmt. Wie mehrere spanische Medien unter Berufung auf die spanische Polizei berichteten, überwanden zwischen 400 und 700 Afrikaner von Marokko kommend den gut sechs Meter hohen doppelten Grenzzaun. Dabei kamen auch Bolzenschneider zum Einsatz.

Erstmals selbstgebaute Flammenwerfer im Einsatz

Erstmals kamen bei der Erstürmung einer spanischen Exklave selbstgebaute Flammenwerfer... Bildrechte: Guardia Civil/dpa Wie die spanische Tageszeitung "El País" berichtete, versuchten spanische und marokkanische Polizisten über eine Stunde lang den gewaltsamen Grenzdurchbruch zu verhindern. Dem Bericht zufolge setzten die Migranten erstmals bei einer Erstürmung einer spanischen Nordafrika-Exklave auch selbstgebaute Flammenwerfer und Branntkalk gegen Polizisten ein. Branntkalk führt bei Kontakt mit der Haut zu teils schlimmen Verätzungen. Beim Einsatz gegen die Augen können schwere Sehschäden oder gar Blindheit die Folge sein.

Dutzende Verletzte medizinisch versorgt

... und Branntkalk zum Einsatz. Bildrechte: dpa Nach Angaben des Roten Kreuzes mussten 22 Polizisten medizinisch behandelt werden. Vier Beamte der Guardia Civil wurden in ein Krankenhaus in Ceuta gebracht. Laut dem "El País"-Bericht wurden zudem 132 Migranten medizinisch versorgt. In anderen Quellen war lediglich von 30 verletzten Afrikanern die Rede. Die meisten von ihnen zogen sich ihre Verletzungen wohl bei der Überwindung des Grenzzaunes zu. Der Polizei zufolge wurden elf Migranten in ein Krankenhaus eingeliefert.

Größter Ansturm der vergangenen Jahre

Laut einem Polizeisprecher handelte es sich um den größten Ansturm der vergangenen Jahre auf die an der Straße von Gibraltar liegende Enklave Ceuta. Dabei seien die Migranten so "brutal wie noch nie zuvor" vorgegangen, wurde der Polizeisprecher von der Nachrichtenagentur Europa Press zitiert. Den Angaben zufolge versuchten Hunderte weitere Migranten, ebenfalls über die Grenzzäune zu klettern. Sie seien aber von spanischen und marokkanischen Beamten daran gehindert worden.

Diejenigen, die es bis nach Ceuta schafften, begaben sich anschließend in das Aufnahmelager der Stadt. Dem "El País"-Bericht zufolge nahm die spanische Polizei bei der Aktion aber auch mehrere Migranten noch am Fuße des Zauns fest und schickte sie nach Marokko zurück.

Zehntausende warten auf günstige Gelegenhet

Ceuta liegt auf der südlichen Seite der Straße von Gibraltar. Bildrechte: IMAGO Neben Ceuta verfügt Spanien in Nordafrika mit dem 250 Kilometer weiter östlich gelegenen Melilla noch über eine zweite Exklave, die demzufolge auch EU-Gebiet ist. In der Nähe der beiden Gebiete harren seit Jahren Zehntausende vorwiegend aus westafrikanischen Ländern stammende Menschen aus, die darauf hoffen, irgendwie in die EU zu gelangen. So viele Afrikaner wie jetzt, haben die 8,4 Kilometer lange Grenze nach Ceuta aber seit langem nicht überquert. Im Februar vergangenen Jahres hatten binnen vier Tagen mehr als 850 Migranten die Grenze nach Ceuta überquert.

Neuer Innenminister will Stacheldraht entfernen

Sollte die neue sozialistische Regierung in Madrid ihre Ankündigungen umsetzen, dürfte das künftig noch leichter werden. Der neue spanische Innenminister Fernand Grande-Marlaska hatte nach seiner Ernennung im Juni angekündigt, dass er den rasiermesserscharfen Stacheldraht an den Zäunen von Ceuta und Melilla entfernen wolle.