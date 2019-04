Nach der verheerenden Anschlagsserie auf Kirchen und Hotels in Sri Lanka ist die Zahl der Opfer auf fast 300 gestiegen. Wie die Polizei am Montag mitteilte wurden bei den Bombenexplosionen mindestens 290 Menschen getötet und rund 450 verletzt. Mindestens 35 der Todesopfer sind den Angaben zufolge Ausländer. Unter den in Krankenhäusern behandelten Verletzten befinden sich laut Polizei 19 Ausländer.

Ob auch Deutsche unter den Anschlagsopfern sind, war bis zum Montag noch nicht geklärt. Die deutsche Botschaft in Sri Lanka steht nach Angaben von Außenminister Heiko Maas mit den lokalen Behörden in Kontakt und bemüht sich um Aufklärung.

Sicherheitskräfte begutachten die Zerstörungen in der St. Anthony's Kirche in Colombo. Bildrechte: dpa

Insgesamt gab es bei der Anschlagsserie am Sonntag mindestens acht Detonationen, darunter drei in vollbesetzten Kirchen und drei weitere in Luxushotels. In den Kirchen fanden zum Zeitpunkt der Anschläge gerade Ostergottesdienste stat. Deshalb gab es dort auch die meisten Todesopfer. Am Sonntagabend wurde nach Angaben eines Sprechers der Luftwaffe in der Nähe des größten Flughafens von Sri Lanka, rund 30 Kilometer von Colombo entfernt, ein Sprengsatz gefunden und entschärft.