Die Vereinten Nationen warnen vor einer der weltweit größten Hungerkatastrophen im Jemen. Die Schließung aller Land-, See- und Luftwege durch Saudi-Arabien und seine Verbündeten schneide die notleidenden Menschen von neuen Hilfslieferungen ab, erklärten die UN und humanitäre Organisationen am Donnerstag. Millionen Menschen in dem vom Bürgerkrieg geplagten Land drohe der Hungertod.