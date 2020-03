Die EU hat ungehinderten Zugang für Hilfsgüter im Nordwesten Syriens gefordert. Nach der durch Russland und die Türkei vereinbarten Feuerpause forderten die EU-Außenminister die Konfliktparteien am Freitag in einer Erklärung "nachdrücklich" auf, "die ungehinderte Bereitstellung humanitärer Hilfe durch die internationale Gemeinschaft zu ermöglichen". Die EU-Kommission stellt den Angaben zufolge "weitere 60 Millionen Euro" für die Versorgung der Bevölkerung in Nordwest-Syrien zur Verfügung.