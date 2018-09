Idlib ist das letzte große Rebellengebiet in Syrien. Die Regierung, die das gesamte Land wieder unter ihre Kontrolle bringen will, hatte dort in den letzten Wochen ihre Truppen zusammengezogen und mit einer Offensive gedroht. Bereits in den vergangenen Monaten hatte sie wichtige Gebiete wieder eingenommen, darunter die lange umkämpfte Region Ost-Ghuta bei Damaskus und den Süden des Landes. Dort gaben die Rebellen zu großen Teilen kampflos auf.

Am Freitag war die Türkei bei einer Konferenz in Teheran damit gescheitert, die Syrien-Verbündeten Russland und Iran von einer Waffenruhe in Idlib zu überzeugen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan bekräftigte am Samstag erneut, er werde einem Blutbad an Zivilisten bei einer möglichen Offensive nicht tatenlos zusehen.



US-Präsident Donald Trump warnte Syriens Präsidenten Baschar al-Assad vor einem "Gemetzel". Kanzlerin Angela Merkel rief dazu auf, bei einer Offensive eine humanitäre Katastrophe zu verhindern. Russlands Außenminister Sergej Lawrow erklärte hingegen, in Idlib hätten sich Terroristen gesammelt. Die "Eiterbeule" müsse liquidiert werden.