Ein Treffen in Teheran soll entscheiden: Kommt es zur Offensive der syrischen Armee auf Idlib in Syrien und zur humanitären Katastrophe? Seit Freitagmittag beraten der russische, der iranische und der türkische Präsident, Wladimir Putin, Hassan Rohani und Recep Tayyip Erdogan in der iranischen Hauptstadt darüber. Die Türkei ist als Schutzmacht der Rebellen dabei. Russland und der Iran sind Verbündete des syrischen Machthabers Baschar al-Assad.

Seit Tagen warnen die UNO und andere vor einem Blutbad. In Idlib und Umgebung sind neben zehntausenden bewaffneten Rebellen rund drei Millionen Zivilisten eingeschlossen, darunter laut UNO mehr als eine Million Kinder. Viele von ihnen waren zuvor aus anderen Landesteilen geflohen. Die Region gilt als die letzte in der Hand von Aufständischen. Ihr möglicher Fall wird daher als eine Art von Endpunkt des seit 2011 tobenden Bürgerkriegs in Syrien angesehen.

Wer will was?

Die Türkei will die Offensive verhindern, Die Provinz im Nordwesten Syriens grenzt an die Türkei, weshalb dort mit hunderttausenden Flüchtlingen gerechnet wird. Davon abgesehen, gilt die Regierung in Ankara als Gegner von Assad.

Der Iran will "eine Säuberung von Terroristen", ohne die laut Außenminister Mohamed Dschawad Sarif "der Friedens- und Wiederaufbauprozess in Syrien nicht möglich" wäre. Die Zivilisten müssten aber geschützt werden.



Auch Russland hatte zuletzt wiederholt betont, dass "Terroristen" aus Idlib vertrieben werden müssten. Die russische Luftwaffe hatte vor einigen Tagen mit Luftangriffen begonnen und an der syrischen Küste im Mittelmeer eine Flotte zusammengezogen. Putin und Assad bei einem Treffen in Russland Bildrechte: dpa

Die EU-Staaten im UN-Sicherheitsrat riefen dazu auf, die bisherige Waffenruhe aufrechtzuerhalten. Eine Offensive könne "katastrophale humanitäre Folgen für die Zivilbevölkerung" haben, heißt es in einer Erklärung von Großbritannien und Frankreich, Schwedens, Polen und der Niederlande. Auch Deutschland, Belgien und Italien, die kürzlich im Rat saßen oder bald sitzen, unterzeichneten.



Die Vertreter der insgesamt acht EU-Staaten wollten am Freitag in New York einige Vertreter der syrischen Opposition treffen, um auch ihnen eine "Plattform und eine Stimme innerhalb der Vereinten Nationen" zu geben.

Garantien für Rückkehrer?

Der außenpolitische Sprecher der AfD im Bundestag, Armin-Paul Hampel, hat unterdessen eine Garantie für nach Syrien heimkehrende Flüchtlinge als eine Bedingung für Hilfen zum Wiederaufbau gefordert: "Die dürfen weder enteignet noch verfolgt werden", sagte Hampel am Freitag im Deutschlandfunk. Ihm hätten Flüchtlinge von Ängsten erzählt, in der Heimat verfolgt zu werden, berichtete Hampel im Hörfunk. Man dürfe also erst mit Assad über wirtschaftliche Hilfen sprechen, wenn der Schutz der Heimkehrer gewährleistet sei.