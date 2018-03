In Frankreich müssen kleine Kinder künftig eine Vorschule besuchen. Das hat Präsident Emmanuel Macron auf einer Konferenz zur frühkindlichen Bildung in Paris angekündigt. Nach seinen Worten soll die Schulpflicht ab dem Schuljahr 2019/2020 für alle Kinder ab drei Jahren greifen. Bisher gilt sie ebenso wie in Deutschland ab sechs Jahren.

Allerdings ist die Vorschulpflicht eher symbolisch. Bereits jetzt besuchen in Frankreich fast alle Kinder ab drei Jahren eine "école maternelle". Dabei handelt es sich um eine Art Vorschule, in der die Kinder in 24 Stunden pro Woche auf die Grundschule vorbereitet werden.



Die "école maternelle" ist keine Pflicht. Ihr Besuch ist aber kostenlos, es unterrichten ausgebildete Lehrer. In den Vorschulen sollen Sprachschwierigkeiten gemindert werden. Außerdem sollen die Kinder das soziale Miteinander lernen.