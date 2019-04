Libyen General befiehlt Vormarsch auf Tripolis

Haftar steht im Osten Libyens hinter einer Gegenregierung zur Regierung in Tripolis. Diese wird auch von Ägypten und Russland unterstützt. Beobachter gehen davon aus, dass er mit dem Vormarsch auf Tripolis seine Verhandlungsposition für die internationale Libyen-Konferenz stärker will, die in der kommenden Woche beginnt. Dabei soll eine politische Lösung für das Krisenland gesucht werden. In Libyen herrscht seit dem Sturz von Langzeitherrscher Muammar al-Gaddafi Chaos.