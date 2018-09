Indien hat das nach eigenen Angaben das größte öffentliche Krankenversicherungssystem der Welt eingeführt. Regierungschef Narendra Modi zufolge erhalten dadurch mehr als 500 Millionen mittellose Inder eine Absicherung im Krankheitsfall. "Manche nennen es Modicare, andere nennen es ein System für die Armen. Es ist absolut ein System für die Armen", sagte Modi, der bei der Wahl im kommenden Frühjahr für eine zweite Amtszeit antreten will.

Nach dem Vorbild von Obamacare in den USA wird die Krankenversicherung für Arme in Indien "Modicare" genannt. Bildrechte: dpa

86 Prozent der Landbevölkerung und 82 Prozent der Städter in Indien haben laut amtlicher Statistik keinen Versicherungsschutz im Krankheitsfall. Das öffentliche indische Gesundheitswesen gilt als eines der schlechtesten der Welt. Überlastetes und schlecht ausgebildetes Personal, lange Wartezeiten in Kliniken und Ambulanzen und fehlende Medikamente treiben Patienten zu privaten Anbietern. Gut zwei Drittel des indischen Gesundheitswesens sind in privater Hand.