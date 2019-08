Kurz vor Vertragsende sendete Moskau am Donnerstag eine Warnung nach Washington: Sollten die USA die in dem Abkommen verbotenen Raketen in Europa aufstellen, behalte sich Russland vor, analog in der Nähe der USA solche Waffen zu stationieren.



"Alle Optionen werden auf dem Tisch liegen", sagte der russische Vizeaußenminister Sergej Rjabkow der Agentur Interfax. Militärexperten sehen etwa Venezuela oder Kuba als mögliche Standorte für russische Raketen.