Der deutsche Außenminister Heiko Maas sagte im "Deutschlandfunk": "Das ist kein guter Tag für die Sicherheit in Europa."

Maas dringt auf neue Abrüstungsverträge. Bildrechte: dpa

Für das Ende des Vertrags trage Russland die Verantwortung. Nun gehe es darum, nicht in einen Rüstungswettlauf einzusteigen und defensiv darauf zu antworten.



Dem Bayerischen Rundfunk sagte der SPD-Politiker, Ziel müsse sein, in einer Welt ohne Nuklearwaffen zu leben. Die Politik der Abschreckung müsse man irgendwann überwinden. Maas plädierte dafür, zu künftigen Gesprächen neben den USA und Russland auch China an den Tisch zu holen.