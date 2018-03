Die Unruhen in Gaza schüren international Sorgen vor einer neuen Eskalation der Gewalt im Nahen Osten. UN-Generalsekretär António Guterres forderte "unabhängige und transparente Ermittlungen" zu den Vorfällen vom Freitag.

Palästinenserpräsident Mahmud Abbas rief einen Tag der Trauer aus. Noch am Samstag sollten die Toten zu Grabe getragen werden. Bei Massenprotesten der Palästinenser an der Grenze zu Israel waren am Freitag mindestens 15 Menschen von israelischen Soldaten getötet worden. Mehr als 1.400 wurden verletzt, die meisten durch Tränengas.