Der Präsident der internationalen Polizeiorganisation Interpol, Meng Hongwei, wird vermisst. Die französische Justiz nahm nach eigenen Angaben vom Freitag Ermittlungen in dem Vermisstenfall auf.

Interpol teilte auf Anfrage mit, man sei sich der Medienberichte über das "angebliche Verschwinden" von Meng Hongwei bewusst. "Dies ist eine Angelegenheit für die zuständigen Behörden in Frankreich und China." Für die Führung des Alltagsgeschäfts sei der Generalsekretär Jürgen Stock verantwortlich. Interpol werde sich nicht näher zu der Angelegenheit äußern.

Interpol hat seinen Sitz in Lyon, deswegen nahm sich die französische Justiz des Falls an. Meng war im November 2016 als erster chinesischer Regierungsvertreter an die Spitze der Polizeiorganisation gewählt worden.