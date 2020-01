In Malta ist die investigative Journalistin Daphne Caruana Galizia getötet worden. Nach Angaben der Polizei starb Caruana Galizia, als eine unter ihrem fahrenden Auto angebrachte Bombe explodierte.

Der maltesische Regierungschef Joseph Muscat sprach von einer "barbarischen" Tat und einem "schwarzen Tag für unsere Demokratie und unsere Meinungsfreiheit". Der Mitte-Links-Politiker wies die Sicherheitskräfte an, die Täter zu finden und vor Gericht zu bringen.

Erst vor etwa zwei Wochen hatte sich Caruana Galizia dem staatlichen TV-Sender TVM zufolge an die Polizei gewandt, weil sie Morddrohungen erhalten habe.

Die 53-jährige Journalistin hatte mit ihren Recherchen zu Steuerbetrug im Zusammenhang mit den "Panama Papers" weit über die Grenzen Maltas hinaus für Aufsehen gesorgt. Sie berichtete auch über angebliche Verwicklungen von Muscat in die illegalen Geschäfte. So soll eine in den "Panama Papers" erwähnte Firma der Frau des Regierungschefs gehören. Muscat hatte diese Darstellung als Lüge bezeichnet.