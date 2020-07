Das Auswärtige Amt, das einen Krisenstab eingerichtet hatte, äußerte sich noch nicht. Unklar ist, ob es in den vergangenen Tagen Verhandlungen mit den Entführern gegeben hatte. Bundesaußenminister Heiko Maas hatte am Dienstag von einer Lösung gesprochen, bei der "die betroffene Person und ihr Wohlbefinden gesichert" werde.

Bewaffnete Männer hatten Mewis am Montagabend im Stadtzentrum von Bagdad in ihre Gewalt gebracht. Dort liegt auch das Kulturinstitut Bait Tarkib, an dessen Aufbau Mewis arbeitete. Mewis gilt in Bagdad als gut vernetzt und hat Kontakte zu Künstlern und Intellektuellen sowie in die Politik.