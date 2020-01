Am Bagdader Flughafen war in der Nacht zu Freitag der hochrangige iranische General Qassem Soleimani von Raketen des US-Militärs getötet worden. Die iranische Führung hatte danach Rache angekündigt, bisher aber keine konkreten Ziele genannt. In Bagdad hatten am Samstag tausende Menschen an einem Trauerzug für Soleimani teilgenommen.