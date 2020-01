Das Parlament im Irak fordert den Abzug sämtlicher ausländischer Truppen aus dem Land. In einer entsprechenden Resolution ruft es die Regierung in Bagdad dazu auf, ihre Bitte um Beistand im Kampf gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" zurückzuziehen und den Abzug aller Truppen einzuleiten, die Teil des US-geführten Militärbündnisses sind.

Gleichzeitig hat die internationale Militärkoalition im Irak angesichts der jüngsten Spannungen die Unterstützung des Kampfes gegen den IS ausgesetzt. Wie das Bündnis am Sonntag mitteilte, wird wegen der wiederholten Raketenangriffe auf die Stützpunkte auch mit der Ausbildung der Partner pausiert.



Man werde die Iraker weiter unterstützen und sei bereit, sich zu einem späteren Zeitpunkt wieder ganz dem Kampf gegen den IS zu widmen, hieß es. Die Mission konzentriere sich nun auf den Schutz der Stützpunkte, auf denen Koalitionstruppen untergebracht seien. Bereits am Samstag war die Aussetzung der Ausbildung von irakischen Sicherheitskräften bekanntgegeben worden.