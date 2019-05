Trotz Sanktionen UN-Behörde: Iran hält sich an Atom-Abkommen

Der Iran hält am Atom-Abkommen fest – obwohl die USA den Vertrag aufgekündigt und neue Sanktionen verhängt haben. Das Land im Nahen Osten reichert aktuell kein Uran an, heißt es von der UN. Allerdings fordert die Regierung in Teheran von den verbleibenden Partnern, darunter auch Deutschland, Schutz von den US-Sanktionen, damit das so bleibt.