Dieser Screenshot der Webseite Marine Traffic zeigt die Route des britischen ֖ltankers "Stena Impero" auf dem Weg in den Iran. Bildrechte: dpa

Der schwedische Eigner des Öltankers widersprach der Darstellung der Iraner. Demnach sei die "Stena Impero" in internationalen Gewässern "von nicht identifizierten kleinen Schiffen und einem Hubschrauber angegriffen" worden. Ein zweites Schiff wurde bei dem Zwischenfall vorübergehend an der Weiterfahrt gehindert.



Am Samstag legte der britische Tanker unterdessen in der iranischen Hafenstadt Bandar Abbas an. Die 23 Besatzungsmitglieder dürfen das Schiff vorerst nicht verlassen, teilte die iranischen Nachrichtenagentur Fars Afifipoor mit.