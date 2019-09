Der Iran hat den vor zwei Monaten beschlagnahmten britischen Öltanker "Stena Impero" wieder freigegeben. Die Bedingungen für die Freigabe des Öltankers seien nach Abschluss des "rechtlichen Prozesses" erfüllt und das Schiff könne weiterfahren, sagte der iranische Regierungssprecher Ali Rabiei am Montag. Ob das Schiff die Straße von Hormus bereits verlassen hat, teilte Rabiei nicht mit.

Die "Stena Impero" war am 19. Juli von den iranischen Revolutionsgarden in der Seestraße von Hormus festgesetzt und anschließend in den Hafen Bandar Abbas gebracht worden. Begründet wurde die Beschlagnahmung mit angeblichen Verstößen des Schiffs gegen Sicherheitsbestimmungen im Persischen Golf.