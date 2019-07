Die iranischen Revolutionsgarden haben eigenen Angaben zufolge in der Meerenge von Hormus einen ausländischen Öltanker aufgebracht und die Besatzung festgenommen. Das Schiff habe eine Million Liter Treibstoff zur Insel Lark im Persischen Golf schmuggeln wollen, meldete das staatliche iranische Fernsehen. Der Tanker sei bereits am Sonntag festgesetzt worden. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt.

Die Führung in Teheran hatte wiederholt mit Konsequenzen für die Blockierung des iranischen Öltankers "Grace 1" Anfang Juli durch die britische Marine vor Gibraltar gedroht. Der iranische Tanker soll nach Syrien unterwegs gewesen sein, was ein Verstoß gegen die EU-Sanktionen gegen den Iran wäre. Auch soll das Öl aus dem Iran stammen, was die US-Sanktionen gegen die Islamische Republik verletzen würde.