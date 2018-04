Irans Präsident Ruhani lehnt Neuverhandlung von Atomabkommen strikt ab

Irans Präsident Hassan Ruhani hat Neuverhandlung des internationalen Atomabkommens eine klare Absage erteilt. Das Abkommen vom Juli 2015 sei "in keinster Weise verhandelbar", sagte Ruhani laut der Website des iranischen Präsidialamtes am Sonntag in einem Telefonat mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Der Iran werde "keine Beschränkungen akzeptieren, die über seine Zusagen hinaus gehen".

Trump droht mit Ausstieg

Mit "Nachverhandlungen" will Macron Trump für einer Neubestätigung des Abkommens mit dem Iran gewinnen. Bildrechte: dpa US-Präsident Donald Trump hatte gedroht, den 2015 mühsam ausgehandelten Atomdeal zwischen dem Iran, Deutschland und den fünf UN-Vetomächten USA, Russland, China, Großbritannien und Frankreich aufzukündigen.



Macron stellte bei seinem Staatsbesuch in Washington Anfang der Woche Nachverhandlungen in Aussicht, um Trump umzustimmen. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel zeigte sich bei ihrem Treffen mit dem US-Präsidenten am Freitag offen dafür, das Abkommen um weitere Bestimmungen zu ergänzen.

Merkel, Macron und May setzen auf "Überzeugungsarbeit"

Am Wochenende stimmten sich Merkel, Macron und die britische Premierministerin May zu dem Thema ab. Sie äußerten ihre Hoffnung auf einen Verbleib Washingtons in dem Abkommen. Mit Blick auf das Atomabkommen mit dem Iran solle bis zum 12. Mai die "Überzeugungsarbeit" fortgesetzt werden, damit Washington die Vereinbarung nicht verlasse, so die Übereinkunft der drei Regierungschefs.

Trump entscheidet bis 12. Mai

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben muss der US-Präsident das Atomabkommen mit dem Iran jedes Jahr neu bestätigen. Bis zum 12. Mai muss Trump entscheiden, ob er die auf Grundlage des Atomabkommens ausgesetzten Strafmaßnahmen gegen den Iran wieder in Kraft setzt. Eine Entscheidung über einen Austritt der USA aus dem Abkommen hat Trump nach Angaben seines Außenministers Mike Pompeo und des Nationalen Sicherheitsberaters John Bolton noch nicht getroffen.