Der Iran hat nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums zwei Militärbasen im Irak angegriffen. Betroffen von dem Beschuss mit mehr als zwei Dutzend Raketen seien der Luftwaffenstützpunkt Al Asad im Zentrum des Iraks und eine Basis in der nördlichen Stadt Erbil. Die USA würden alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um ihre Soldaten, Partner und Verbündeten in der Region zu schützen und zu verteidigen, hieß es weiter.

In Erbil sind auch Soldaten der Bundeswehr stationiert. Sie sind nach Angaben der Bundeswehr wohlauf. Ein Sprecher des Einsatzkommandos in Potsdam sagte nach den Berichten über die Angriffe, er stehe in Kontakt mit den Soldaten. Ihnen gehe es gut. In Erbil seien insgesamt 115 Bundeswehrsoldaten stationiert.