Der Iran will staatlichen Medien zufolge das internationale Atomabkommen nicht vollständig aufkündigen, aber einzelne "freiwillige Verpflichtungen" daraus reduzieren. Dies sei die Reaktion auf die Unfähigkeit anderer Unterzeichner wie der Europäischen Union, dem Druck der USA standzuhalten, wurde Außenminister Mohammad Dschawad Sarif am Mittwoch von Staatsmedien zitiert.

Frankreich zu Sanktionen bereit

Frankreich erklärte daraufhin, Europa sei zur Wiederauflage der Sanktionen gegen den Iran bereit, sollte das Land das Atomabkommen in Teilen brechen. Frankreich, Deutschland und Großbritannien haben neben Russland, China und den USA das Abkommen mit dem Iran 2015 unterzeichnet.

Die USA hatten 2018 den historischen Vertrag einseitig aufgekündigt, mit dem der Iran im Gegenzug für die Lockerung von Wirtschaftssanktionen auf ein Atomprogramm verzichtet. Die anderen Staaten wollten es bisher erhalten.

Besuch in Deutschland abgesagt

Jüngst weiteten die USA ihre Sanktionen gegen den Iran aus. Seit dem 1. Mai müssen alle Länder mit Strafmaßnahmen rechnen, die Öl aus dem Iran importieren. Ausnahmen für einige wenige Abnehmer liefen zu diesem Datum aus. Zudem wurden der US-Flugzeugträger "Abraham Lincoln" und Bomber in den Nahen Osten entsandt, was der Iran scharf kritisiert.

Pompeo im Irak: Iranischer Angriff steht bevor

Der US-Außenminister warnte er vor einem "unmittelbar bevorstehenden" Angriff des Iran. Die iranische Armee würde derzeit "ihre Aktivitäten eskalieren". Die Gefahr von Angriffen sei "sehr präzise". Genauere Angaben dazu machte er jedoch nicht.

Der US-Außenminister war eigentlich zu einem Treffen mit mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) in Berlin erwartet worden. "Bedauerlicherweise müssen wir den Besuch in Berlin aufgrund dringender Angelegenheiten verschieben", teilte die US-Botschaft am Dienstagvormittag via Twitter mit.

Lambsdorff: Beziehungen am Tiefpunkt

Der FDP-Außenpolitiker Alexander Graf Lambsdorff sieht in der Absage eine "Geringschätzung" der Bundesregierung. Eine solche Absage sei "hochgradig unüblich", sagte er dem SWR am Dienstag. Die deutsch-amerikanischen Beziehungen seien "wirklich an einem Tiefpunkt angelangt".