Der wissenschaftliche Dienst des Bundestags hält die Tötung des iranischen Generals Qassem Soleimani durch die USA für völkerrechtswidrig. Das Vorgehen der USA erscheine als "Verstoß gegen das Recht auf Leben" im Sinne von Artikel 6 des UN-Zivilpakts, heißt es in einem Gutachten, das am Dienstag bekannt wurde.

Zweifel gibt es demnach auch an der Begründung der USA für die Tötung. "Nach den Einlassungen der US-Administration ist nicht deutlich erkennbar, warum die Tötung Soleimanis im Irak unbedingt notwendig gewesen sein soll, um eine akute Gefahr für das Leben von US-Amerikanern ultima ratio abzuwehren", heißt es in dem von der Linksfraktion in Auftrag gegebenen Gutachten.